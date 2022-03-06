فيديوجراف.. "سيدورف" أحدثهم.. مشاهير أجانب اعتنقوا الإسلام

أعلن العديد من النجوم والمشاهير الأجانب دخولهم الدين الإسلامي وكان أحدثهم لاعب الكرة الهولندي كلارنس سيدورف، أسطورة نادي ميلان الإيطالي.

الهولندي كلارنس سيدورف يعلن إسلامه

أعلن الأسطورة الهولندي كلارنس سيدورف، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، إسلامه أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن شعوره بسعادة بالغة لانضمامه إلى الدين الإسلامي، موجهًا الشكر لجميع من وجه له رسائل طيبه بعد إعلانه هذا الخبر.

كتب كلارنس سيدورف، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: « شكر خاص على كل الرسائل الطيبة، احتفالي بانضمامي إلى الأسرة المسلمة، ويسعدني أيضًا أن أنضم إلى جميع الإخوة والأخوات حول العالم، خاصة الحبيبة صوفيا، التي علمتني عمق معنى الإسلام».

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن نجوم أعلنوا إسلامهم من خلال الفيديوجراف التالي.