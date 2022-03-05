أقوى رجل في العالم يتحدى الجميع على الهواء: "مستعد أسحب طيارة"

أعلن المصارع أشرف محروس الشهير بـ "كابونجا" وأقوى رجل في العالم نيته بسحب طائرة بذراعيه، من أجل محاولة كسر رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس، ووافقت الوزارة على الطلب لتشجيعه ومساعدته في تحقيق هدفه، مشيرا إلى أنه ولد في محافظة الإسماعيلية 1980.

وأضاف "كابونجا"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أنه اكتشف موهبته منذ سن صغيرة، في الصف الرابع الابتدائي، بالتحديد من داخل إحدى مدارس العراق، أثناء سفره مع والده، وحدث أنه كسر قدم صديقه مرتين، وهو يمزح معه، ما أثار الأمر استغراب الكثيرين.

وتابع: "عند اكتشاف موهبته صمم على تعلم رياضة الكونغ فو، فقام بدفع عربة يد تحمل 250 قالب طوب، عندما كان يبلغ 16 عامًا، وأصبح مدرب للكونغ فو في سن الـ 24"، مؤكدا على عدم تناوله أي مكملات غذائية، واعتماده بشكل أساسي على تناول البيض وشرب الحليب واللحوم والألبان والفاكهة والخضروات، مؤكدا حرصه على التدريب يوميًا، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية من خلال التركيز على تمرينة البطن والضغط.



وأكمل: "لم أتوقف عند هذا الحد، بل قمت بسحب سيارة تزن 28 طن، وسفينة تابعة لهيئة قناة السويس وزنها 4 آلاف طن ودفع سيارة ملاكي بإصبعه وسحب سيارة نقل بأسنانه، وسيارة نقل مربوطة بسيارة ملاكي وميني باص"، مشيرا إلى أنه قدم طلبًا للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لرفع كراكة، ووافق على الطلب، وتواصلت مع قسم الكراكات والورش ورحبوا بي.