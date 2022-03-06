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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لينكولن تكشف عن خدمة متنقلة للسيارات في مواقع محددة.. صور

لينكولن تكشف عن خدمة
لينكولن تكشف عن خدمة متنقلة للسيارات في مواقع محددة

تريد لينكولن تعزيز تجربة الملكية لعملائها من خلال إطلاق خدمة جديدة تسمى Mobile Vehicle Spa يهدف برنامج الخدمة الذي يقتصر على مناطق هيوستن في الوقت الحالي إلى توفير خدمة عامة للعملاء للحصول على تفاصيل سياراتهم.

لينكولن تكشف عن خدمة متنقلة للسيارات في مواقع محددة

تم إنشاء خدمة Lincoln Mobile Vehicle Spa بالتعاون مع Get Spiffy Inc، وهي شركة تنظيف وتقنية وخدمات للسيارات عند الطلب، ويمكن لمالكي لينكولن سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو حتى أثناء التسوق تنظيف سيارات لينكولن من الداخل والخارج في الموقع والجدول الزمني المفضل لديهم، كما يمكن للعملاء أيضًا أخذ سيارتهم لتعبئة الوقود.

لينكولن تكشف عن خدمة متنقلة للسيارات في مواقع محددة

قال مايكل سبراج مدير لينكولن أمريكا الشمالية: "نواصل البحث عن طرق جديدة وسهلة للتواصل مع عملائنا والبناء على تجربة ملكيتهم مع لينكولن على الطرق الوعرة والوعرة، وتعتبر قيمة الراحة والوقت في غاية الأهمية لعملائنا وهذا هو بالضبط سبب استمرارنا في التطور والبناء على خدماتنا وتجاربنا المتصلة".

لينكولن تكشف عن خدمة متنقلة للسيارات في مواقع محددة

لا تزال خدمة Lincoln Mobile Vehicle Spa قيد التجربة، لكن الشركة تخطط لتوسيع الخدمة إلى مدن أخرى، وذلك على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل التوسع، سيتمكن العملاء في النهاية من تحديد مواعيدهم عبر تطبيق Lincoln Way.

لينكولن تكشف عن خدمة متنقلة للسيارات في مواقع محددة

بصرف النظر عن خدمة التفاصيل عند الطلب، تقدم لينكولن أيضًا تأشيرة Lincoln Access Rewards Visa وبرنامج كونسيرج جديداً بالكامل.

الأول هو امتداد لبرنامج Lincoln Access Rewardsالحالي، ويمكن لأعضاء البطاقات ربح نقاط على المشتريات واستبدالها بتجارب فريدة بمساعدة برنامج الكونسيرج، وفي الوقت نفسه يسمح برنامج الكونسيرج للأعضاء بالاستمتاع بالأنشطة المرتبطة بنمط الحياة مثل أخذ عينات من القهوة المحمصة محليًا والاستمتاع بجولة بصحبة مرشد في المعالم التاريخية.

لينكولن تكشف عن خدمة متنقلة للسيارات في مواقع محددة
Mobile Vehicle لينكولن lincoln Get Spiffy Inc أمريكا

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