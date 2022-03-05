مدينة طبية| الصحة: افتتاح معهد ناصر بعد التطوير في يونيو 2022 ..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزبر الصحة ، إن معهد ناصر عبارة عن مدينة طبية وليس مستشفى فقط حيث انه سيحتوي علي اكثر من 850 غرفة بعد أعمال التطوير ، مؤكدا أن معهد ناصر يحتوي علي جميع التخصصات والمجالات الطبية.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن المعهد يحتوي علي 3 مبان يتم تطويرها تدريجيا مشيرا إلي انه خلال الـ 3 شهور القادمين سنفتتح هذا الصرح الطبي.

وتابع عبد الغفار ، إن الوزارة قامت بالتوسع في عدد غرف العناية المركزة بمعهد ناصر بالإضافة إلي التوسع في عدد حضانات الأطفال ، مشيرا إلي أن المعهد يتوافد إليه عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية.