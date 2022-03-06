كيم جونج أون يستغل انشغال العالم بالحرب الأوكرانية.. ماذا فعل؟

كيم جونج أون يفاجئ الجميع، حيث أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ، شرقي شبه الجزيرة الكورية.

أشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى أن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أعلنت رصد الصاروخ الذي يشتبه أنه باليستي،.

وأدلت وزارة الدفاع اليابانية بمعلومات حوله، حيث قالت إنه وصل ارتفاع 550 كيلو مترا، وقطع 300 كيلو متر، القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للياباتن، التي أعلنت مراقبة الوضع مع واشنطن لجمع وتحليل المعلومات.

وتعد التجربة الصاروخية هي التاسعة لبيونج ياننج، منذ بداية العام، كما أن الحزب الحاكم كان قد طالب جميع المسؤولين بالاستعداد للحرب، عقب تدهور العلاقات بين روسيا والغرب بسبب حرب أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية وصل إلى ارتفاعه بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.

وأضاف أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.