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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تلاحم مباريات الأهلي .. موسيماني : حققنا المطلوب بالفوز على المريخ

صدى البلد

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المريخ السوداني 3/2 في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة أمام منافس قوي يمتلك عناصر مميزة خاصة في الخط الأمامي.

وأوضح موسيماني أن المريخ السوداني فريق مميز ونجح في التعادل مع صن داونز قبل الفوز على الهلال السوداني، وكان ندًّا قويًّا خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق المطلوب بالفوز بثلاثة أهداف مع خلق العديد من الفرص أمام مرمى المنافس.

وأضاف: «سجلنا 3 أهداف ولاحت لنا فرص عديدة، وكان يمكن أن نسجل أكثر لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة في بعض الفرص، وبشكل عام نعمل على تطوير أنفسنا وعلاج الأخطاء، ولكن ضيق الوقت لا يمنحنا الفرصة بسبب تلاحم المباريات».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل 4 أهداف في مرمى فاركو في الدوري، ثم عاد ليسجل 3 أهداف أمام المريخ، وهو أمر إيجابي يمكن البناء عليه لتسجيل المزيد من الأهداف خلال المواجهات القادمة.

وعن المواجهة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز قال إنها ستكون صعبة للغاية، فيما شدد على أن الأهلي فريق كبير ويمتلك الكثير من الخبرات، وأن الفريق قادر على العودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا.

بيتسو موسيماني ادي الأهلي المريخ السوداني صن داونز الهلال السوداني

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