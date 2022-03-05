ريمون مقار عن مسلسل حبر سري: هنشوف كنا فين وبقينا فين.. فيديو

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل "ملف سري"، والذي يتم عرضه في شهر رمضان.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نقدم مسلسل الهدف منه توضيح أنه في عام 2013 كانت مصر تعيش في مرحلة بها تجاوزات كثيرة، أما الآن أصبحنا في منطقة أخرى منطقة أمان وهدوء"، معقبا: "الأهم في المسلسل نشوف كنا فين وبقينا فين".

وأضاف: "أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر"، مردفا: "عنصر التشويق موجود في طريقة كتابة المسلسل، لأن كل حلقة تحل لغز وتفتح لغز آخر".

وأشار: "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، متابعا: "بلطنا قاضي يتم تهديده بألا يحكم بالعدل ومن هنا تبدأ كل فروع وألغاز المسلسل".