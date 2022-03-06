أخبار توك شو.. أحمد موسي يزف بشري سارة .. والحكومة تطمئن المصريين علي الأسعار

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رابطة تجار المواد الغذائية : كل السلع متوفرة في الأسواق |فيديو



قال أحمد الشندويلي، أمين عام الرابطة المصرية لتجار المواد الغذائية، إنه لا توجد أي مشكلة في المواد الغذائية في الأسواق.

وأضاف "الشندويلي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "يجب أن تكون هناك رقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول شهر رمضان والأزمات العالمية حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار".



لازم كلنا نشيل مع بعض.. شعبة المخابز عن زيادة أسعار العيش: وضعنا ثابت حتى الآن | فيديو



قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدولة المصرية لديها مخزون احتياطي من القمح يكفي لنهاية العام.

وأضاف "حماد"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "لا توجد أي مشكلة تجاه رغيف الخبز المدعم، ولا يوجد مخبز على مستوى الجمهورية لم يصله الدقيق".

نادر سعد: نستورد القمح من 14 دولة ولدينا مخزون استراتيجي 4 أشهر



قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السلع الأساسية التي تأثرت بالأزمة الروسية والأوكرانية هو القمح ولدينا مخزون استراتيجي 4 أشهر وفي أبريل سيتم إضافة 5 أشهر اخرى إضافية من احتياجاتنا ليكفي المخزون حنى نهاية العام .



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج آخر النهار تقديم الإعلامي محمد الباز المذاع على قناة النهار، أن هناك جهودا من وزارة التموين لاستيراد بعض شحنات القمح من 14 دولة آخرى، وباقي السلع ليس بها أي تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية .



رابطة مصنعي السيارات:مادة جديدة بـ بنزين 95 تؤثر سلبيًا على محركات التربو|فيديو



قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات ، إن الفترة الأخيرة ظهر أن بعض شركات السيارات أصبحت تشتكي من وجود مشكلة في البنزين خصوصا الـ 95 ، مؤكدا أن هذه المشكلة لم تظهر في بنزين 92 .

وأضاف خالد سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن هذه المشكلة لم تكن متواجدة في السابق ولكنها ظهرت مؤخرا بناء علي إضافة مادة جديدة إلي مكونات بنزين 95 ، مؤكدا أن هذه المادة هي التي قامت بعمل تأثير سلبي علي السيارات الأوروبية التي يحدث بها نسبة احتراق عالية للبنزين 95.



أحمد موسى: رفع إجراءات كورونا بـ السعودية بشرى للمعتمرين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية السعودية أعلنت إجراءات وتسهيلات جديدة تتعلق بإجراءات مواجهة كورونا لأول مر منذ 3 سنوات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"المملكة العربية السعودية قررت رفع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وهذه القرارات بشرى سارة للمعتمرين وضيوف الرحمن من خارج السعودية".



خالد عبدالغفار: انكسار انتشار موجة كورونا وانخفاض عدد الإصابات بنهاية فبراير.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة ، إن الوزارة توقعت انه مع نهاية شهر فبراير ومع أول أسبوع من شهر مارس سيتم انخفاض في أعداد إصابات كورونا .

التموين: مستعدون لشهر رمضان بالسلع الأساسية منذ 3 أشهر

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن معارض "أهلا رمضان" ستبدأ من يوم 24 مارس حتى بداية شهر إبريل بتخفيضات وعروض على السلع الغذائية، مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية.

