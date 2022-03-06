عمل ضخم.. حسن البلاسي مخرج "ملف سري" يتحدث عن المسلسل.. فيديو

تحدث المخرج حسن البلاسي، عن مسلسل ملف سري، المقرر عرضه في رمضان 2022.

وقال "البلاسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المسلسل عمل ضخم، وأنا سعيد جدا بهذا العمل مع كم النجوم الكبار الموجودين في المسلسل".

وأضاف: "المسلسل يحمل 3 أنواع من الدارما، الأكشن والإثارة والرومانسية"، مردفا: "المسلسل به تنوع في الطرح والسرد سواء على مستوى الكادرات أو الأداء".

وأشار المخرج حسن البلاسي،: "كل ممثل وكل شخصية في العمل لديها مساحة كبيرة ونقط تحول في المسلسل على حسب سير الأحداث".

