بينيت يغادر إلى ألمانيا بعد انتهاء اجتماعه مع بوتين في موسكو

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت موسكو متوجها إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس وذلك عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إنه، بعد انتهاء الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سافر الأخير على الفور من موسكو إلى ألمانيا للقاء المستشار الألماني أولاف شولتز.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر ثلاث ساعات".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا".

وتابع البيان: "يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)".

وأضاف البيان "كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا. وعبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي".

واوضحت مصادر إسرائيلية لسبوتنيك أن بينيت اتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، بعد انتهاء اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مساء أمس.