سكرتير شعبة النقل : حالة من الارتباك العالمي في عمليات الشحن البحري

قال عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل بغرفة القاهرة ، ان هناك حالة من الارتباك العالمي بعمليات الشحن البحري بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، وسعر وقود التشغيل بالسفن سيزيد بسبب الحرب وهذا سيؤدي الي زيادة اسعار الملاحة بشكل كبير.



وأضاف خلال مداخله هاتفية ببرنامج، من مصر المذاع على قناة cbc تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن هناك ارتفاع في أسعار السلع التي تستورد من اوكرانيا وروسيا وهناك بحث عن أسواق بديلة للتعويض مثل دول رومانيا والبرازيل وتداعيات الأزمة قد تشهد طفرة في المواني المصرية.



وأوضح أن اسعار الحاويات زادت من ٣ آلاف دولار الي ١٥ آلاف دولار بسبب جائحة كورونا وتأثير الحرب سيكون أقوى بالإضافة الي موجة التضخم وهناك موجة من الغلاء على مستوى العالم وهذا يزيد العبء على التبادل التجاري بين الدول وبعضها.

