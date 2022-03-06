عبد الحميد حسن: بيراميدز هذا الموسم مختلف.. واستفدت من تجربة سيراميكا كليوباترا

أكد عبد الحميد حسن المدرب العام السابق لسيراميكا كليوباترا أنه استفاد من تجربته بالجهاز الفني لفريق سيراميكا، مشددا على أن بيراميدز هذا الموسم في الدوري مختلف.



قال عبد الحميد حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حافظت على علاقتي مع هيثم شعبان في سيراميكا كليوباترا رغم رحيلي عن الجهاز الفني، ولا أريد الخوض في تفاصيل رحيلي".



أضاف: "استفدت من تجربة سيراميكا كليوباترا، والدوري هذا الموسم لم يختلف كثيرا عن الموسم الماضي، ولكن بيراميدز فريق مختلف هذا الموسم، تحت قيادة المدرب المميز إيهاب جلال" .



وختم حديثه قائلا: "لكن على مستوى الأداء نفس الرتم والمستوى الفني وبالنسبة للإسماعيلي الأمور أسوأ، وفاركو وفيوتشر فريقان مميزان".