صناعة السيارات : شركات عالمية تدرس إنشاء مصانع سيارات في مصر

قال الدكتور خالد سعد امين امين عام رابطة صناعة السيارات، إن تطوير السيارات يقصد به تعميق الصناعة المحلية وندرس هذة الاستراتيجية منذ سنوات للخروج من تجميع السيارات الي الصناعة .



واضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه عند وجود صناعة وطنية سيكون هناك تصدير للمنتج، وهذا سيؤدي الي اكتفاء ذاتي، وهناك عدد كبير من الشركات العالمية يدرسون إنشاء مصانع لهم داخل مصر للتصنيع والتصدير للخارج .



وكشف ان هناك شعورا لدى المستثمرين بتطور الاقتصاد المصري، ومصر لديها سهولة فب التصدير لجميع دول العالم ومصر موقعها مميز .