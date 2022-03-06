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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحميد حسن ينتقد حسام حسن: "لازم يبقى عندك شخصية قوية"

صدى البلد

انتقد عبد الحميد حسن نجم الأهلي السابق تأثر حسام حسن مهاجم الأهلي بعدم التواجد بشكل أساسي في المباريات الأمر الذي ظهر جليا خلال مباراة الأهلي وفاركو في الدوري هذا الموسم.


قال عبد الحميد حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني له الحق الأصيل في اختيارات اللاعبين بالتشكيل" 


أضاف: "لا أدعم ما فعله حسام حسن خلال مباراة فاركو، بالظهور متأثرا، لابد من أن يتحلى بشخصية قوية ويتمسك بالفرصة بشكل أكبر" 


وختم حديثه قائلا: "محمد شريف في أفضل حالاته وأنا ضد موقف حسام حسن، ولابد من تصحيح أخطاء الأهلي الدفاعية قبل المباريات المقبلة"

حسن الأهلى عبد الحميد حسن حسام حسن الأهلي وفاركو موسيمانى

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