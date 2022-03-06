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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس المريخ السوداني: زيادة عدد الجماهير شرط إقامة مباراة الأهلي فى مصر

صدى البلد

قال حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني أن مباراته أمام النادي الأهلي ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا المقبلة ، ستكون فى القاهرة على ستاد السلام.

وقال حازم مصطفى فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مباراتنا القادمة أمام الأهلي ستكون فى مصر على ستاد السلام.

وأضاف:" أطالب أن تكون عدد الجماهير السودانية أكثر من جماهير الأهلي ، وهذا شرط إقامة المباراة فى مصر خاصة أنها ستكون مباراتنا وليس مباراة الأهلي مثل اليوم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على المريخ السوداني ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا بثلاث أهداف مقابل هدفين.

سجل محمد شريف الهدف عن طريق مراوغة وتسديدة رائعة، بعد تمريرة بالمقاس من برسي تاوي من خلف المدافعين ليسكنها شريف الشباك في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

راوغ احمد عبد القادر لاعب الاهلي دفاع المريخ في الدقيقة 34 من عمر المباراة حتى وصل لمنطقة الجزاء ومرر كرة رائعة لمحمد شريف الذي اسكنها الشباك وأعلن عن هدف ثان للأهلي.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة قلص المريخ السوداني الفارق وسجل هدف أول عن طريقة توغل بين دفاعات الأهلي ورغم خروج الشناوي ومحاولة قطع الكرة ولكن استطاع لاعبي المريخ الوصول للمرمى وتسجيل الهدف.
تعادل المريخ السوداني الفارق امام منافسه الأهلي بتسجيل هدف ثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

صنع السولية وأفشة لاعبا الأهلي الهدف الثالث من تمريرتين من أفشة للسولية الذي اتجه نحو المرمى وأسكن الكرة الشباك بمساعدة قدم مدافع المريخ في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبعذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 4 ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المريخ المتساوي معه في النقاط.

 

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