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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بالمسئولين للبحث عن أخيها المتغيب

صدى البلد

أرسلت القارئة حنان فوزي توفيق، تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أخيها المفقود.

وقالت توفيق أخي هاني فوزي توفيق ٣١ عاما، متغيب من 21/11 وهو مقيم بشارع الأقصر بإمبابة وكان يعمل ترزيا وتم البحث عنه في كل مكان دون جدوى.

وطالبت المسؤولين بسرعة البحث عن أخيها رأفة بوالدتها المريضة.

 للتواصل مع مقدمة الشكوي الاتصال على رقم 01280078099

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس القيادة السياسية الشكوي الأقصر المواطنين حل مشاكل المواطنين الخط الساخن 5731

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