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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة من مهرجان الأقصر السينمائي

صدى البلد

شاركت الفنانة سهر الصايغ، صورا من أحدث جلسة تصوير لها بافتتاح مهرجان الأقصر السينمائي لدورته ال11، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر انستجرام.

وتألقت بفستان أخضر أنيق وطويل يبرز جمالها ورشاقتها، ولاقت تفاعل كبير حول تسريحة شعرها القصير، واختيارها للوك ميك أب مناسب وجذاب.

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خضعت الفنانة سهر الصايغ لجلسة تصوير خاصة بموقع صدى البلد من داخل معبد الأقصر بعدسة المصور كيرلس صلاح.

وعلى جانب آخر كشفت الفنانة سهر الصايغ كواليس فيلم ٢ طلعت حرب، المقرر عرضه اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقالت سهر: "سعيدة جدا بعرض الفيلم بمهرجان الأقصر، ونحكي من خلاله قصص في حقب زمنية محتلفة، فهو بداية من الستينات حتى بداية الالفينات من خلال شقة، ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم شرفت بالعمل معهم، وهو تجربة خاصة أتمنى أن يعجب الناس.

فيلم “2 طلعت حرب” تقوم ببطولته عبير صبرى وياسمين الخطيب وأحمد مجدى وتأليف وإخراج مجدى أحمد على.

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