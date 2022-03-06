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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على حسب برجك.. كيف تحسّن علاقتك العملية والأسرية في 2022

صدى البلد

تحسين العلاقات بمن حولك من أكثر الأشياء التي تجعلك تعيش في سعادة بالحياة.. ولذلك يمكن أن تحسّن علاقتك وفقاً لما تقوله لك الأبراج

برج الحمل

تبدو العلاقة مع زوجتك وأطفالك وأقاربك جيدة. 

كما تبدو توقعات البرج جيدة حتى 15 أبريل 2022. 

سيكون هناك المزيد من التحديات في حياتك المهنية والتمويل لبقية العام.. لن تكون قادرًا على قضاء الوقت مع عائلتك. 

تحتاج إلى تخصيص وقت كافٍ لعائلتك لفهم احتياجاتهم للحفاظ على علاقة جيدة . 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

أبراج لا تعترف بالرومانسية ابتعد عنها


الثور

قد يتأثر توازنك بين العمل والحياة  قد تكون هناك مجادلات غير مرغوب فيها مع أحبائك.. أنت بحاجة إلى التحلي بالصبر وتخصيص الوقت الكافي لفهم احتياجاتهم حتى 15 أبريل 2022. 

سترى سعادة كبيرة في علاقتك لبقية العام. سوف تستضيف العديد من وظائف. . ستكتسب عائلتك اسمًا جيدًا وشهرة في المجتمع.

 

الجوزاء

 يبدأ العام الجديد 2022 بشكل جيد ستجد تطابقًا مناسبًا وتتزوج. 

سوف ينعم الأزواج الذين طال انتظارهم بطفل رضيع.

ستفتخر عائلتك بنموك ونجاحك لكن مشاكلك المهنية والمالية ستؤثر على علاقتك بعد 15 أبريل 2022 إن التحلي بالصبر والتسامح سيساعدك في الحفاظ على علاقة جيدة. 

 

برج السرطان

يمنحك هذا العام الجديد صراعات وسوء فهم مع من تحب. 

تحويل عقلك إلى اليوغا والتأمل والصلاة سوف يخفف من مشاكلك. 

ستقضي وقتًا ممتعًا في علاقتك اعتبارًا من 15 أبريل 2022. ستجد الشريك المناسب وتتزوج.

 إنه وقت جيد للتخطيط للطفل. ستتمكن من استضافة العديد من وظائف 

برج الأسد

ستستمتع بلحظات ذهبية في علاقتك خلال النصف الأول من هذا العام.. إذا كنت أعزب ، فسوف تتزوج.. سوف تنعم أيضًا بطفل رضيع.. سوف تشتري وتنتقل إلى منزل جديد.. لكن قد لا تسير الأمور على ما يرام خاصة بعد أكتوبر 2022. 

يجب أن يكون لديك ما يكفي من الصبر والتسامح والمهارات الشخصية لحل المشكلات الأسرية. 

برج العذراء

يؤثر اعتلال صحتك على علاقتك بأحبائك. قد لا تتمكن من قضاء الوقت معهم. 

خذ قسطًا كافيًا من الراحة وركز على اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة جيدة. 

ستكون سعيدًا بعلاقة مع أحبائك اعتبارًا من مايو 2022. أجراس الزفاف موضحة على البطاقات. آفاق النسل تبدو جيدة.

الميزان

سوف تقضي وقتًا ممتعًا في حبك وعلاقاتك. ستكون بيئة عائلتك داعمة لنموك ونجاحك.. إنه وقت مناسب للزواج حتى 15 أبريل 2022. 

ولكن قد تصاب بمشاكل صحية ستؤثر على علاقتكما لبقية العام. 

تحتاج إلى اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة وممارسة اليوجا والتأمل لتشعر بتحسن. 

برج العقرب 

سوف تنجح في أي شيء تفعله هذا العام. سيفخر أحباؤك بنموك ونجاحك. إذا كنت أعزب ، ستجد تحالفًا مناسبًا وتتزوج. سوف ينعم الأزواج الذين طال انتظارهم بطفل رضيع. سوف تشتري وتنتقل إلى منزل جديد. ستكتسب عائلتك اسمًا جيدًا وشهرة في المجتمع.

برج القوس

ستؤثر مشاكلك المهنية والمالية على علاقتك بأحبائك خلال هذا العام. تحتاج إلى التحلي بالصبر وقضاء وقت كافٍ لفهم احتياجاتهم. سوف تنجح في حل المشاكل واحدة تلو الأخرى. سوف تجد راحة وسعادة جيدة اعتبارًا من مايو 2022 لبقية العام. 

 

برج الجدي 
هذا العام الجديد سوف يرحب بكم بملاحظة جيدة. سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع أحبائك. ستكون عائلتك داعمة لنموك ونجاحك. إنه الوقت المناسب لبدء علاقة جديدة.

 ولكن ستواجه ضغوط العمل والمشاكل المالية بعد 15 أبريل 2022. إذا تمكنت من الحفاظ على توازن جيد بين العمل والحياة ، فسيؤدي ذلك إلى تحسين علاقتك.

الدلو

من المحتمل أن تكون الحجج والصراعات غير المتوقعة مع أحبائك. أنت بحاجة إلى تطوير المهارات الشخصية للتعامل مع المشكلات حتى 15 أبريل 2022. بعد ذلك ، ستتمتع بإبحار سلس في علاقتك . سوف تستعيد الصحة السليمة والتوازن العاطفي. ستكون عائلتك داعمة لنموك ونجاحك. إنه الوقت المناسب لبدء علاقة جديدة.

برج الحوت

تبدو بداية العام الجديد 2022 ممتازة. إنه الوقت المناسب لبدء علاقة جديدة. ستكون سعيدًا في إجراء وظائف جديدة. 

آفاق النسل تبدو جيدة.. لكن السياسة الأسرية قد تؤثر على السلام العقلي بعد 15 أبريل 2022. 

يجب عليك تطوير المهارات اللينة للتعامل مع مشاكل الحفاظ على علاقة جيدة. 

 

الأبراج توقعات البرج أبريل 2022 برج بسبب انقطاع الكهرباء

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