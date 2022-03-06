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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساعد فيريرا السابق: بدأت مسيرتي كمدير فني ولن أعود للزمالك

صدى البلد

كشف روي ألميدا المدرب المساعد السابق لجوسفالدو فيريرا عن سبب عدم تواجده مع فيريرا في الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بولاية ثانية بالنسبة للمدرب البرتغالي.

قال ألميدا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت مديرا فنيا منذ 7 سنوات، وبدأت مسيرتي التدريبية في فرنسا، وبدأت مسيرتي كمدير فني أول ولن أعود إلى منصب المساعد مرة أخرى".

ختم حديثه قائلا: "كرة القدم دوما ما تُمثل مخاطرة أيا كان المكان، وفي الولاية الأولى الجميع كان سعيد بما قدمناه في الزمالك، وعودة فيريرا بالطبع هامة للزمالك".

الزمالك فيريرا الدوري المصري

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