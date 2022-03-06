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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحت الأرض .. " العربية " تكشف معلومات عن السلاح الروسي النووي | فيديو

السلاح الروسي
السلاح الروسي

كشفت فضائية " العربية " ، خلال تقرير تلفزيوني ، عن بعض المعلومات عن ترسانة روسيا النووية ، والمخبأة بمواقع تحت الأرض .

وأفاد التقرير أن روسيا تمتلك 35 سلاحا نوويا غير استراتيجي ، وأشارت صحيفة " تلجراف " البريطانية إلى أن موسكو ورثت الأسلحة النووية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 .

وكشفت المصادر أن روسيا خبأت تلك الأسلحة في 12 موقعا تحت الأرض ، وفقا لصحيفة " تلغراف البريطانية " .

وأفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، نقلا مصدر لم تذكر اسمه، إن أوكرانيا كانت قريبة من صنع  قنبلة “قذرة” نووية تعتمد على البلوتونيوم، على رغم أن المصدر لم يذكر أي دليل.

ونقلت وكالات أنباء تاس وريا نوفوستي وإنترفاكس، عن ممثل عن هيئة مختصة في روسيا قوله إن أوكرانيا تطور أسلحة نووية في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المدمرة والتي تم إغلاقها في عام 2000.

السلاح النووي توك شو روسيا أوكرانيا فضائية العربية

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