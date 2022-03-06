كاتب صحفي : تغير المناخ الملف الأهم على الأجندة الدولية

قال محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن توجهات الرأى العام العالمى والقادة العالميين بدأت تتغير نتيجة عدة ظروف والتى تضافرت لتجعل من تغير المناخ الملف الأهم على الاجندة الدولية.



وأضاف محمد مصطفى خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أنه لا يوجد ملف سياسى عالمى صوته يعلو فوق صوت ملف التغير المناخى والذي يجعل بدوره مؤتمر شرم الشيخ العالمى COP 27 المؤتمر الأول على الاجندة العالمية .



وأشار محمد مصطفى ، إلى تواجد المسئولين يوميا فى مصر لتنسيق أجندة مؤتمر المناخ العالمي COP 27 حيث أنه من المقرر تكليف الدول بالتزامات بتقليل انبعاثات الكربون وتغيير أنماط صناعية معينة وتغيير فى وسائل النقل والاتجاه للكهرباء .