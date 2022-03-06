عقب الغزو الروسى لأوكرانيا.. شاب إيطالى يستقبل اللاجئين بعزف الموسيقى

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل قيام موسيقي إيطالي باستقبال اللاجئين عند معبر ميديكا الحدودي بطريقته الخاصة .



بعد أن وصل إلى معبر ميديكا الحدودي للترحيب بهم على طريقته الخاصة، شعر اللاجئون الذين دخلوا إلى بولندا في الأيام الأخيرة الماضية، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بالراحة بعد أن نقلهم عازف البيانو الإيطالي بترنيماته إلى عالم بعيد عن أصوات القذائف.

هذه الخطوة على بساطتها، جعلتهم يهربون من مشاعر الخوف والقلق التي اعترتهم منذ مدة.

وقال عازف البيانو دافيد مارتيلو، إنه يريد أن يقدم للاجئين بعض الراحة الموسيقية بعيدا عن الحرب التي يهربون منها.

