لأول مرة .. أبلكيشن خاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة |تفاصيل

كشفت الدكتورة مروة أحمد كشك، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الصحة الرياضية، عن تفاصيل أول تطبيق خاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت "كشك" خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" والمُذاع على فضائية "تن": "التطبيق بينقسم لشقين، الأول إلكتروني والثاني ورقي خاص بأولياء الأمور والمعلمين عشان يتعرفوا على المعلومات الموجودة في التطبيق ويقدروا يوّصولوها للطفل صاحب الإعاقة العقلية".



وأضافت:" يتكون الأبلكيشن من خمسة أقسام، الساحة الشخصية و التغذية السليمة ومتاعبة النمو والأمراض والمخاطر وأخيرًا الإسعافات الأولية"، معقبةً:" الطفل لما بيفتح التطبيق بتظهر قدامه صور ولما بيضغط على الكلمة اللي هو عايزها بتبدأ تنطق وتعرفه ازاي يقوم بفعل حاجة معينة زي مثلا طريقة غسيل اليدين وغيرها".



وتابعت:" هذا التطبيق متاح لكل للأطفال العاديين أيضًا وأي أم ممكن تستخدمه مع طفلها في سن سنتين و 3 سنين".



