طفلة مصرية تحصل على المركز الأول في فن الخطابة بكاليفورنيا .. تفاصيل

استضاف برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، الطفلة المصرية " مريم معتز " ، الفائزة بالمركز الأول في مسابقات الخطابة بكالفورنيا .

وقالت " مريم " ، إنها تعلمت فن الخطابة من والدتها ، والتي كانت تخطب في المحاضرات ، متابعة : " حبيت الخطابة منها جدا " .

وأكملت " مريم " ، أن الموضوع الذي شاركت به في مسابقة الخطابة كان بعنوان التفاؤل في الأوقات الصعبة .

وفي تصريحات سابقة ، أكدت أنها استعدت بمساعدة والدتها ووالدها، موضحة: "كنت بتفرج على فيديوهات إزاي أتكلم وإزاي أحرك إيدي وأتكلم صح".

