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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفلة مصرية تحصل على المركز الأول في فن الخطابة بكاليفورنيا .. تفاصيل

الطفلة مريم معتز
الطفلة مريم معتز

استضاف برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، الطفلة المصرية " مريم معتز " ، الفائزة بالمركز الأول في مسابقات الخطابة بكالفورنيا .

وقالت " مريم " ، إنها تعلمت فن الخطابة من والدتها ، والتي كانت تخطب في المحاضرات ، متابعة : " حبيت الخطابة منها جدا " .

وأكملت " مريم " ، أن الموضوع الذي شاركت به في مسابقة الخطابة كان بعنوان التفاؤل في الأوقات الصعبة . 

وفي تصريحات سابقة ، أكدت أنها استعدت بمساعدة والدتها ووالدها، موضحة: "كنت بتفرج على فيديوهات إزاي أتكلم وإزاي أحرك إيدي وأتكلم صح". 
 

الخطابة كالفورنيا مريم معتز توك شو مسابقات الخطابة بكالفورنيا

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