انتهاك للحياد الطبي.. الصحة العالمية تندد بالهجمات على مستشفيات في أوكرانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات على المستشفيات في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن هجمات "عدة" تم شنها على مراكز الرعاية الصحية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في هجمات أخرى.



وأضاف تيدروس جيبريسوس في تغريدة له عبر "تويتر" أن الهجمات تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وشدد رئيس منظمة الصحة العالمية إلى إن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحية أو العاملين فيها يعد انتهاكا للحياد الطبي وخرقا للقانون الدولي الإنساني".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، اليوم الأحد، يومها الحادي عشر وسط تتطورات متسارعة ومتلاحقة، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية،أن القوات دمرت 2203 أهداف للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن “مقاتلات وأنظمة دفاع جوي روسية أسقطت 10 طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضاف كوناشينكوف أن “القوات الصاروخية دمرت منظومة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات”، مؤكدا أن ثلاثة أنظمة صواريخ “بوك إم 1” المضادة للطائرات وثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها.

كما أصدرت القيادة الجوية للقوات المسلحة في أوكرانيا بيانا قالت فيه إنها أسقطت طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 ومقاتلتين من طراز سو-35 وطائرتين من طراز سو-30 إس إم، و4 طائرات هليكوبتر.

وقالت أوكرانيا إن الإجمالي بلغ 44 طائرة مقاتلة و44 هليكوبتر.