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برلمان

برلماني: إعفاء تأشيرات الدخول بين مصر وبوروندي توطيد للعلاقات المصرية الأفريقية

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبوروندي، مشيرا إلى أنها تعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.

وأضاف حسام المندوه: أمر هام جدا مثل هذه الاتفاقيات من أجل استعادة مكانة مصر بين دول القارة الأفريقية.

وقال  عضو مجلس النواب: عندما نسافر أفريقيا في أي مناسبة نجد الحب والمودة وحسن الاستقبال من الشعب الأفريقي ، مستشهدا بما حدث مؤخرا في بطولة الأمم الأفريقية.

و لفت “المندوه” إلى ضرورة عودة العلاقات والجذور المصرية في أفريقيا حتى نستعيد مكانتنا.

وتطرق المندوه الحسيني، في كلمته حول مستقبل طلاب مصر العائدين من أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووجّه عضو البرلمان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة اتخاذ قرار بعودة الطلاب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلقاء بيان عاجل في هذا الشأن.

وسأل النائب ، عن مصير الطلاب التعليمي، لاسيما أن أغلبهم في مراحل تعليم مختلفة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تحديد موقفه.

إتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية مصر بوروندي الجلسة العامة لمجلس النواب القارة الافريقية

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