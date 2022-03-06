ثقة في الله نجاح جبار.. محمد رمضان يروج لمسلسله الجديد "المشوار"

روج الفنان محمد رمضان لمسلسله الجديد "المشوار"، ونشر عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق قائلا: "باقي ٢٦ يوم وبأمر الله يبتدي المشوار، ثقة في الله نجاح جبار".

يذكر أن الفنان محمد رمضان احتفل بتصدر اسمه قائمة أعلى المشاهدات على “يوتيوب” على مستوى الوطن العربي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشكر محمد رمضان جمهوره، وكتب: “في اليوم المميز ده أحب أشكر جمهوري اللي بفضله بعد ربنا ميزني وجعل قناتي على يوتيوب رقم واحد بين الفنانين العرب، في عدد المشاهدات بأربعة مليار وستمائة مليون مشاهدة”.

يذكر أن محمد رمضان، قال إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “المشوار” بمدينة الإسكندرية.

وأضاف محمد رمضان، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "أصور في الإسكندرية مشاهدي في المسلسل وذلك لمدة أسبوع؛ علي أن أعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد".