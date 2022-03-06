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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"القرش": مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطن في ظل الظروف التي يمر بها العالم

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهد منذ 2014 لتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، متابعًا أن الدولة المصرية قادرة على تلبية احتياجات المواطن المصري في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

 

وأضاف "القرش" خلال حواره ببرنامج" 8 الصبح" والمُذاع على فضائية " دي إم سي"، أن قطاع الزراعة يمثل الأمن الغذائي للمواطن المصري لذلك تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، متابعًا  أنه بخلاف شهر رمضان توجد منافذ للوزارة ومنافذ الجهات التابعة للدولة المصرية منها منافذ أمان ومنافذ وزارة التموين، حيث توفر جميع المنافذ  كميات كبيرة من الاحتياجات الأساسية.
 

وأكد  المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يوجد تنوع كبير في السلع ومتوسطات الأسعار وكل شرائح المجتمع ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها من السلع المختلفة، مشيرًا إلى أن منافذ وزارة الزراعة يوجد بها تخفيضات تصل لـ 25 % على بعض السلع .
 


 

التموين وزارة الزراعة محمد القرش تخفضيات شهر رمضان رمضان اخبار توك شو

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