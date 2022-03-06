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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ سولاف درويش لتوليها لجنة المرأة بـ"العمل العربية"

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

تقدم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتهنئة للنائبة سولاف درويش،  على توليها منصب رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، قائلا: نتمنى لها جميعا التوفيق والسداد، وذلك قبل أن يتيح الفرصة لها للتحدث خلال وقائع الجلسة العامة للنواب اليوم.

 

وقالت من جانبها النائبة سولاف درويش: أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس النواب المستشار حنفي جبالي، والأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، ورئيس الأغلبية أشرف رشاد، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وقطاع الأعمال وتزكيته لي في هذا المنصب، أشكر ممثلات دولا عربية على تنازلهم لي في هذا المنصب، أعتبره منصب يدل على تمكين المرأة في مصر، ورؤية العالم كله لما يحدث في مصر من تغيرات.

 

وواصلت بعدها: هذه اللجنة ستهتم بتطبيق الاستراتيجية العربية لرفع مستوى تمكين المرأة، وأتمنى أن اكون على قدر المسؤولية، وأن أكون نموذجا مشرفا لجمهورية مصر العربية.

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى النائبة سولاف درويش تمكين المراة جمهورية مصر العربية

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