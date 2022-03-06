رسميًا.. إيقاف الدوري المكسيكي بعد سقوط قتلى في مباراة كويريتارو وأطلس

أعلنت رابطة الدوري المكسيكي، تعليق النشاط الكروي وعدم استكمال مباريات الجولة التاسعة، بعد أحداث العنف التي شهدتها مباراة كويريتارو وأطلس، صباح اليوم الأحد.

وذكرت رابطة الدوري المكسيكي في بيان رسمي أنه تم تعليق مباريات الدوري، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مباراة كويريتارو وأطلس، وفتح تحقيق رسمي فيما حدث في المدرجات وعلى أرض الملعب.

وأوضح بيان رابطة الدوري المكسيكي، أنه سيتم تقديم شكوى جنائية بشأن أحداث العنف التي شهدتها المباراة.

ماذا حدث في مباراة كويريتارو وأطلس؟

توقفت المباراة في الدقيقة 62 بسبب اشتباكات عنيفة بين جمهور كويريتارو وأطلس بالعصي والكراسي والأسلحة البيضاء.

اضطرت قوات الأمن لفتح أبواب الملعب لإنقاذ العائلات المتواجدة في المدرجات، لكنها فشلت في السيطرة على الأوضاع، لتنقل الاشتباكات إلى المستطيل الأخضر.

سقط أكثر من 15 قتيلا وفقا لتقارير صحفية مكسيكية، لكن لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن عدد الضحايا.