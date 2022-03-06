ضبط شخصين بالقاهرة لترويجهما عملات ورقية مقلدة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد وتزييف العملات.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط بترويج عملات ورقية مقلدة حال قيامهما بشراء بعض المستلزمات من أحد الأكشاك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما عملات ورقية مقلدة

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين ، كما أضافا بتحصلهما عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) "ولا يعلما بياناته" مقابل مبلغ مالى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.