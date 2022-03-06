سقوط لص سرق ميكروباص بإسلوب المفتاح المصطنع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، إشتبهت بإحدى السيارات "ميكروباص" وبفحص قائدها تبين أنه (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ولا يحمل ثمة تراخيص

بالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "مصطنعة" كما تبين وجود طمس برقمى (الشاسية – الموتور) للسيارة.

بمواجهته إعترف بقيامه بسرقة السيارة المشار إليها بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال توقفها أمام إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وقيامه بطمس رقمى الشاسية والموتور وإصطناع اللوحات المشار إليها بقصد تشغيلها

وبإستكمال الفحص أمكن التوصل إلى أصل لوحات السيارة المستولى عليها والمُبلغ بسرقتها من (إحدى السيدات -مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)

وبإستدعائها تعرفت على السيارة المضبوطة وإتهمته بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.