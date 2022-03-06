وزيرة البيئة: الرئيس وجه بالاهتمام بكافة تفاصيل مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية المناخ..فيديو

قالت وزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، إن مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية المناخ القادمة هو أكبر مؤتمرات التعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم، وليس على مستوى مجال البيئة فقط، مشيرة إلى أن أهمية هذا المؤتمر يكمن في قدرة الدولة المصرية على جاهزية استقباله، وقدرة الدولة على رفع الطموح، وتقديم مثال حقيقي للحفاظ على البيئة.

وتابعت وزيرة البيئة ، خلال لقائها لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في المساهمة في توعية العمل البيئي في مصر ، وتحرك مصر على المستوى الدولي، والمستوى الإقليمي ، وتحول مدينة شرم الشيخ ، خلال وقت قصير ، لمدينة خضراء.

وأردفت " فؤاد " ، أن هذا التحول الأخضر السريع في مصر، ينقل مصر نقلة أخرى ، وبصورة تستحقها ، وهو ما حرص عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، لافتة إلى العدد الكبير من السياح المتواجد منذ 3 أسابيع في شرم الشيخ ؛ استعدادا لمؤتمر المناخ.

وأوضحت " فؤاد " ، أن هناك 30 ألف مشارك في المؤتمر، وهو يشارك بشكل كبير في الترويج لمصر في مجال السياحة.

ونوهت " فؤاد " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل في هذا المؤتمر ، والتحضير الجيد للمؤتمر من خلال التنسيق مع محافظ جنوب سيناء .

