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جامعة حلوان: هدفنا توسيع فكر الباحثين و زيادة الأبحاث المنشورة دوليا.. ونسعى دائما للحصول على صدارة التصنيفات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان :

  • نعمل علي رفع التصنيف الدولي للجامعة 
  • هدفنا توسيع فكر الباحثين و زيادة الابحاث المنشورة دوليا
  • مركزين لدعم البحث العلمي بالجامعة 

 

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان  و وحدة دعم البحث العلمي العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة  و لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و  كيفية الاشتراك بها .


و صرحت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ، بأن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، وقد شجعت الدكتورة ميادة بلال على ضرورة التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة وتخطى رهبة التقدم لهذه المنح.

وأشارت إلى أن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

ونوهت إلى أن  جامعة حلوان  تسعي دائما على الحصول على   للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدوليى بالجامعات ، وذالك من خلال  دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي .

وأكدت دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنح تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين  و اكسابهم الخبرات المختلفة  و تطوير مهاراتهم البحثية .

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان، إن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.
 

وتهدف ورش العمل التى يعقدها المركز الى  النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية . 

 

وصرح القائمون على المركز إلى أنه تهدف رؤية المركز  خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره علي زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

كما أشار القائمون على المركز أن جميع ورش العمل التى يقدمها مجانية تماما و التسجيل خلالها عن طريق ملئ البيانات الخاصة بالرغب بحضور الورش اون لاين قبل بدء جلسة الدورات التدريبية . 

و تأتى أهمية المركز من حرص جامعة حلوانعلى العمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي، وذلك يٱتى من ان البحث العلمى يعد ركيزة أساسية نظرًا لدوره الفاعل فى توفير حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع . 

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