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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير أستراليا بالقاهرة: علاقاتنا متنامية مع مصر خلال السنوات الماضية خاصة في التجارة.. شاهد

السفير الأسترالي
السفير الأسترالي في مصر

قال سفير استراليا في مصر " جلين ماليز " ، تعقيبا على سبل التعاون بين مصر وأستراليا ، إنه من الملاحظ ، خلال السنوات الماضية ، هي العلاقة القوية والمتنامية بين البلدين، وخصوصا في مجال التجارة.

 

وأضاف سفير استراليا في مصر ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن البرلمان الأسترالي يضم عددا من البرلمانيين الذين ولدوا في مصر، وفي مجال الطب هناك الكثير من الأطباء المصريين في استراليا، وفي كافة المجالات الأخرى.

 

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بـ "أنجوس تايلور إم بي"، وزير الصناعة والطاقة وخفض الانبعاثات الأسترالي ، لبحث سبل دعم التعاون فى مجال الطاقات الصديقة للبيئة بالمشروعات الصناعية وذلك على هامش اللقاءات الثنائية التى تعقدها مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين فى مجال نقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة منخفضة السعر ومنخفضة الكربون وخاصة فى صناعات الحديد والصلب و الألمونيوم  والهيدروجين  والطاقات الجديدة والمتجددة لدعم حماية البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية الناتج عن تلك الصناعات.    

سفير استراليا توك شو العلاقات بين مصر واستراليا صباحك مصري استراليا

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