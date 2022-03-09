رئيس الأركان: المقاتل هو كلمة السر المصرية الخالدة في القوات المسحلة

9 مارس يوم الشهيد

رئيس الأركان:

الحفاظ على سلامة البلاد واستقلالها لا يتحقق إلا بالتضحيات

مصر وشعبها يعيشون الآن في أمان ورخاء بفضا تضحيات أبنائها

مصر بفضل قيادتها الحكيمة استطاعت أن تمتلم عناصر القوة الشاملة

في التاسع من مارس من كل عام، تحي مصر ذكرى "يوم الشهيد"، وذلك اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى عام 1969، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

فقد توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق للجبهة، فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف، ليتابع بنفسه وفي الصفوف الأمامية، القوات المصرية.

وفي 9 مارس عام 1969، استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض ليضرب المثل في الشرف والتضحية وليسجل التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن وليحفظ له التاريخ أيضا هذا الموقف العظيم.

وبهذه المناسبة، أكد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن الأوطان لا تبنى إلا بالكفاح والتضحيات، ومصر علي مدار تاريخها، يسطر أبناؤها سجلا عظيما من الكفاح، مليئا بتضحيات أبناء القوات المسلحة، في سبيل حماية الوطن وأمنه واستقراره، موضحاً أنه بفضل تلك التضحيات، استطاعت مصر أن تحقق استقلالها، وتحمي أرضها، وأن تسلك طريق البناء والنجاح والتنمية لأبنائها، وأن تظل على مدى التاريخ رايتها مرفوعة شامخة، وأمنها محفوظ واستقرارها يشهد به الجميع.

وأوضح رئيس الأركان في كلمة له تم نشرها في مجلة "الدفاع" بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد أن مصر بلد الأمن والأمان لأهلها وزوارها، بفضل فدائية أبطالها، وبفضل بسالة الأبطال، ظلت مصر على مدى العقود الماضية، رادعة لأعدائها، قادرة على أن تحمى أمنها القومي ومقدرتها ومصالحها الإستراتيجية، وأن تفرض إرداتها في كل زمان ومكان، مهما كانت عظمة التحدي وصعوبة المخاطر.

وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة أنه في ذكرى يوم الشهيد، يتجدد معه كل عام عهد الأبطال، بالذود عن مصرنا الغالية بكل غال ونفيس، نتذكر هؤلاء الأبطال الذين وهبوا حياتهم للوطن، فلم يهابوا الموت، بل أقدموا عليه، مؤمنين بحق بلدهم عليهم، وقدسية ترابها وفريضة الدفاع عنها، وشرف الشهداة في سبيلها.

وأضاف الفريق أسامة عسكر: "إذا كانت قدرة الدول ومكانتها وهيبتها في هذا العالم المتغير، وما يشهده من صراعات وتهديدات متنوعة، ومخططات تخريب وتدمير، أصبحت تقاس بما يتوافر لها من عناصر القوة الشاملة".

وتابع رئيس الأركان: "إن مصر التي تمكنت خلال السنوات الماضية وبفضل قيادة حكيمة مخلصة وبإرادة صلبة، أن تمتلك تلك القوة، وتحدث قدراتها وفق منظومة تسليح وتدريب وتأهيل عالمية، ولم تتخل أبدا ولم تهمل العنصر الفارق والأكثر تأثيرا على مدار تاريخها، وهو المقاتل صاحب العقيدة التي لا تهتز واليقين الثابت بوطنه، فهوه دائما كلمة السر المصرية الخادلة في القوات المسحلة.

وشدد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أنه في يوم الشهيد ، نتذكر تضحيات الأبطال الذين خلدهم التاريخ بعظيم ما قدموه، لا نذكر فردا أو مؤسسة، بل نذكر وطناً بأكمله، فكل مصري يدرك قيمة الأبطال ومعنى التضحيات التي قدموها في سبيل كرامة وصون الوطن ومقدراته.

وأنه بفضل ما قام به هؤلاء الأبطال، تعيش مصر وشعبها الآن في أمان ورخاء رغم ما مرت به من تحديات سواء كانت احتلالا بغيضا لم يستطع أن يستمر بفضل إرداة المقاتل المصري العنيد وفدائيته أو إرهاباً أسود لم ينجح في تحقيق أغراضه بفضل قوة وصلابة واحترافية جيش مصرأو محاولات عدة لنشر الفوضى وهدم مؤسسات الدولة وإسقطاها، فشلت كلها لأن لدى مصر جيش بنى على الانتماء للوطن وترسخت ثوابته على الفداء في سبيله.

ونوه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن نؤكد على أن الشهيد لم يقف إسمهامه فقط عند لحظة التضحية بروحه في سبيل أمن مصر وحماية أمنها القومي، بل يمتد عطاؤهه بلا توقف ويحصد الوطن نتيجة ذلك كل يوم عندما يعلوا البناء بفضل الاستقرار الذي تحقق بتضحياته وعندما يقدم القدوة في الشهامة والفداء لكل الأجيال الجديدة من شباب مصر ومقاتليها الأشداء وعندما يشعر كل مصري بالأمان، لأن هناك من يرابط ليل نهار ليحيمي أمنه وسلامته ومقدرات وطنه ومستعد في سبيل ذلك أن يلقي الشهادة راضياً.

وأضاف رئيس الأركان: "إن دماء الشهداء الطاهرة، هي التي فتحت الباب واسعا لتتسع شرايين التنمية بطول الوطن وعرضه، إذا كان الماضي زاخراً بالتضحيات، فإن الحاصر أيضا ملئ بالبطولات التي لن تتوقف دفاعاً عن الوطن وبطولات أبنائه".

إن يوم الشهيد سيظل خالداً مثلما ستظل تضحيات الأبطال باقية، تضيئ تاريخ الوطن، وتكتب له الحياة وتهب له القدرة على التقدم دوماً، وتعلمنا في كل لحظة درساً جديداً في العطاء وحب الأوطان، وأن الحفاظ على سلامة البلاد واستقلالها لا يتحقق إلا بالتضحيات، فسلاما لروح الشهداء وتحية لهم.