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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكتشف النجوم.. رؤوف عبد العزيز لعب دورا صعبا بمسلسل سوشيال

المخرج رؤوف عبد العزيز
المخرج رؤوف عبد العزيز

حقق مسلسل سوشيال للمخرج رؤوف عبد العزيز نجاحا كبيرا وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور عرض الحلقات الأولى للمسلسل.

وكعادته حرص رؤوف عبد العزيز على إخراج صورة واقعية تشويقية للمشاهد عبر مسلسل سوشيال، انعكست على النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الأيام الحالية، التي لم تنحصر في ردود الفعل بين الجمهور فقط، بل من خلال المشاهد المعروضة على الشاشة. 

ويلعب رؤوف عبد العزيز في مسلسل سوشيال دور مستكشف الدرر الفنية، فهو لم يكرس دوره كمخرج على اختيار العناصر التمثيلية من بين النجوم الحاليين، ولكن حرص على تصعيد نجوم واعدة اجادت باقتدار لعب أدوارها، رغم وقوفهم أمام الكاميرا للمرة الأولى، مثل: «مطرب الراب شاهين، والانفلونسر محمد أمين، التوأم حسن هيكل وحسين هيكل». 

وينم ما سبق على أن رؤوف عبد العزيز، له رؤية فنية شاملة، لم تنحصر في توظيف العنصر الفني فقط، بل تمتد إلى استكشاف الطاقات والمواهب الكامنة داخل أي شخص وإن لم يكن نجما، بل وتوظيفه أمام الكاميرا وتعليمه كيفية الوقوف أمامها، وهي مهمة ليست سهلة، ويعلم ذلك جيدا كل صناع الفن السابع.

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رؤوف عبد العزيز يضع اللمسات الأخيرة على فيلم الباب الأخضر

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رؤوف عبد العزيز يدخل بمسلسل سوشيال إلى مرحلة المونتاج

تفاصيل مسلسل سوشيال

مسلسل" سوشيال" بطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وفرح الزاهد، تامر فرج، جيهان خليل، عابد عناني، إسلام حافظ، ومطرب الراب شاهين العبقري، إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد جلال. 

مسلسل "سوشيال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كلا من  أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، تأليف محمد جلال في اولى تجاربه الدرامية، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

 

أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز المقبلة

وعلى جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز، من تصوير فيلم "الباب الأخضر"، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من المراحل النهائية للمونتاج، لكي يصبح الفيلم جاهز للعرض خلال الفترة المقبلة.

 

أحدث أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز، مسلسل الطاووس، الذي عرض رمضان الماضي ويشارك النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل.

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