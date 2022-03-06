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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تقديم 21,3 ألف جرعة من لقاح كورونا و407 إصابات جديدة خلال يوم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 21,307 جرعات من لقاح كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي حتى اليوم 24,248,279، بمعدل توزيع 245.17 جرعة لكل 100 شخص.

 

كما بلغت النسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة  96.27% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

 

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 399,776 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1,399 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك خلال الفترة 17- 26 مارس الجاري، على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

 

يهدف مهرجان الظفرة البحري لترسيخ الثقافة البحرية والمسابقات التراثية التي تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالتراث البحري والحفاظ على الهوية الوطنية، ويعزز استراتيجية صون التراث الإماراتي وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، كما يدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية ومكانة منطقة الظفرة التاريخي ودعم ورعاية الجيل الرياضي الشاب وترسيخ مكانـة منطقـة الظفـرة كوجهـة سـياحية فريـدة مـع مـا تمتلكـه مـن مقومات وما تسـتضيفه مـن فعاليات مميزة.

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