شاهد.. أوكراني يقفز فوق مدرعة روسية ويرفع علم بلاده

عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو لأوكرانى يقفز فوق مدرعة روسية متحركة ويرفع العلم الأوكرانى.

وفى سياق آخر، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأحد، إن “أوكرانيا بحاجة إلي طائرات مقاتلة للدفاع عن نفسها”.

وقال كوليبا ، في تصريحات صحفية، “الناتو يرفض إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، ونحن لا نجبر أحدا على خوض حرب من أجلنا”.

وأضاف: “نحن نحتاج طائرات مقاتلة للدفاع عن انفسنا”.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أنه ناقش مع وزير خارجية امريكا انتوني بلينكن، ووزير الخارجية البولندي، دعم أوكرانيا بالطائرات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس سهلا.

كما وجه كوليبا دعوة إلي الأوكرانيين داخل بلدهم أو خارجه لدعم انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت.

وفي إشارة إلى العقوبات المفروضة علي روسيا، قال كوليبا: “نحن نرى أثر العقوبات على روسيا والشعب الروسي يترك بلده ليس بسبب الحرب بل لاضطهاده”.