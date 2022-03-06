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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"نقل النواب" تناقش إنشاء مدخل ومخرج على المحور الرابط بين المنصورة والزقازيق.. صور

اجتماع لجنة النقل
اجتماع لجنة النقل بالبرلمان

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن ضرورة إنشاء مدخل ومخرج على المحور الذي يتم إنشاؤه بين مدينة المنصورة ومدينة الزقازيق أمام قرية الجواشنه في ديرب نجم تحقيقا للصالح العام وخدمة المواطنين، وأيضا ضرورة تعديل دوران خطر أمام قرية إكوه في ديرب نجم على طريق المنصورة/ الزقازيق الجاري إنشائه، وضرورة إنشاء كوبري مشاه أمام معهد العبور الواقع على طريق القاهرة بلبيس الصحراوي عند الكيلو 21 وتمهيد ممشى بجوار طريق بلبيس الصحراوي في المسافة بين معاهد العبور وكارته طريق أنشاص وعمل مطبات أمام المعهد في الاتجاهين وعمل حواجز على الجانب الأيمن للطريق لحماية المشاة من سرعة السيارات.

 

ومن جانبه قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل والمواصلات، أن الأمر يحتاج دراسة مرورية للوضع الحالي والمستقبلي وسوف أوافي اللجنة بنتائج الدراسة الأسبوع القادم.

 

ومن جانبها أوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، بضرورة دعوة نواب الدائرة وأخذ رأي محافظة الشرقية لمعاينة الموقع الذي سيتم عليه إقامة مدخل ومخرج علي المحور المزمع إنشاءه بين مدينتي المنصورة والزقازيق والتي سيتم علي أساسها الدراسة.

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لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب الإحاطة مدينة المنصورة مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

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