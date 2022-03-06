مواطن أوكراني يقفز فوق مدرعة روسية تتحرك في الشارع.. فيديو

عرضت فضائية "الحدث"، فيديو يعرض يرصد قفز مواطن أوكراني فوق مدرعة روسية تتحرك في الشارع.

رئيس أوكرانيا للغرب: إذا لم تزودونا بالمقاتلات والعتاد..فأنتم تريدون أن نموت ببطء

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، في رسالة صريحة إلى دول الغرب، إن “لم تزودونا بالمقاتلات الجوية والعتاد فأنتم تريدون أن نموت موتا بطيئا”.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات صحفية موجهة لدول الغرب: “وفروا لنا ممرا جويا إنسانيا دون صواريخ وقذائف”.

وتابع: “أغلقوا أجواءنا أمام الصواريخ الروسية التي تدمر أرضنا”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن وابلًا من الصواريخ الروسية دمر مطار فينيتسا بوسط أوكرانيا.

وأضاف زينيلسكي: “لقد تم إعلامي للتو بضربة صاروخية على فينيتسا. ثمانية صواريخ، المطار دمر بالكامل”.



وقالت السلطات الأوكرانية، إن خدمات الطوارئ تعمل على إخماد الحرائق في المطار بسبب الهجمات الصاروخية.

ووجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نداءً للشعب الروسي بألا يبقوا صامتين، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم تدعم بلاده في ظل الحرب التي يشنها بوتين.

وقال زيلينسكي، في خطاب متلفز له، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصمم على تقديم الدعم لأوكرانيا لمواجهة روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية واجهت مقاومة أوكرانية شرسة.

وأفاد زيلينسكي، بأن الجيش الروسي يستعد لقصف مدينة أوديسا الواقعة على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا، قائلا: “قصف أوديسا بالصواريخ؟ ستكون هذه جريمة حرب”.

