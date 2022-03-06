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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محيي إسماعيل: أنا عبثي.. وشبعت من الأعمال المسرحية

محي إسماعيل
محي إسماعيل

أقيم "ماستر كلاس"، اليوم، الأحد، بعنوان "السيكودراما في السينما المصرية" للفنان الكبير محيي إسماعيل، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وإدارة الصحفي جمال عبد الناصر.

وقال محيي إسماعيل، "انا رجل عبثي وعمري مكنت جد، وفي النهاية الاعمال هى من تقول صفاتي، وتؤكد اعمالي اني ملتزم ولدى كنترول ولم انطق كلمة واحدة تخدش الحس البشري"

وعن عدم تقديمه أعمالا مسرحية، قال "انا مكتفي وارفض اعمال مسرحية لاني شبعت ولدى اعمال تكفيني".

تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف علي الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.


10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

 

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدة حمدي والفنانة سلوي محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

وأعلن إقامة ندوة رئيسية في اطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم  وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجررشيد.

محي إسماعيل اعمال مسرحية السيكودراما فعاليات مهرجان فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الافريقية جمال عبد الناصر حجررشيد

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