الغرف التجارية: تخزين المواطنين لكميات كبيرة من السلع يتسبب في غلائها

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن مصر بها احتياطي استراتيجي جيد ولا توجد أزمة في السلع ووصل احتياطي معظم السلع ٦ أشهر.

وأضاف أن غلاء بعض السلع يرجع لقيام بعض الأشخاص بتخزين كميات كبيرة من السلع، ولدينا مخزون من الأعلاف كافٍ فلماذا يصل إلى ١١ ألف جنيه للطن، ويجب أن يكون هناك قرارات استثنائية لمحاسبة من يقوم بتخزين السلع.

وأكد أن أسعار الدواجن وصلت اليوم إلى ٣٦ جنيهًا بالسوق وهناك زيادة في أسعار البيض يصل لـ ٦١ جنيها، ومع قدوم رمضان وزيادة الطلب يتوقع انخفاض أسعار الدواجن في الأسبوع الثاني من الشهر.

https://youtu.be/u_8oK7J2-qg

