برلماني: مؤتمر المناخ لحظة محورية للعالم كله

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مؤتمر المناخ حدث عالمي، سيكون بمثابة لحظة محورية للعالم كله، قائلا: إما أن يمضي العالم قدما لينقذ كوكب الأرض من كارثة ضخمة بكافة المعايير، أو تتوقف وتتعثر الجهود ووقتها العالم كله سيواجه مصير صعب ومؤلم.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية.

وقال: كوني من أبناء مدينة الإسكندرية، رأيت بعيني ما يفعله التغير المناخي بشواطئ المدينة كل عام، وللأسف الشديد المدينة تفقد كل يوم أحد شواطئها نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر، وآخرها شاطئ سيدي بشر.



وأشار إلى جهود وزارة الري، ومحافظة الإسكندرية، وكافة الجهات لمحاولة بناء الحواجز الصخرية والأسمنتية لمواجهة التغير المناخي.

ولفت إلى أن البيئة بمثابة منظومة موحدة مرتبطة ببعضها البعض ارتباط قويا، مؤكدا أنه أطلق قبل أسابيع مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية فى مصر.

وأوضح محمود عصام، أنه بالأمس كان في اجتماع مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والذي أعلن أنه يرعى هذه المبادرة لتكون مدينة الإسكندرية بمثابة نواة.

وقال: أول محافظة ستأخذ خطوة واسعة لحظر الأكياس البلاستيكية هي الإسكندرية.