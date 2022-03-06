وصول بعثة ناشئات اليد إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل الليلة، بعثة منتخب ناشئات كرة اليد قادمة من غينيا، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على نظيره غينيا كوناكري فى ختام مواجهاته ببطولة أفريقيا للناشئات المقامة فى غينيا فى نسختها الـ 17.

وصلت البعثة علي متن الطائرة الإماراتية، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول ناشئات اليد عبر مبني الركاب رقم 2 بالمطار، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

ونجح منتخب ناشئات اليد فى الفوز على الجزائر فى الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 53/20.

وفاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 على نظيره جامبيا، بنتيجة 57/11 ، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17 الثلاثاء ، ليتأهل إلى بطولة العالم بجورجيا .

ونجح منتخب ناشئات كرة اليد فى الفوز بأول مبارياته على سيراليون بنتيجة 70 / 12 فى أول مواجهات البطولة قبل ملاقاة غينيا بيساو فى ثان مواجهاته التى إنتهت بفوز منتخبنا الوطنى بنتيجة 78/7.

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - كابتن شيرين منصور مدير ادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى.



وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.