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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكريم الدكتورة هنية شحاتة لبلوغها السن القانونية فى احتفالية كبرى بنادى الشيخ زايد

صدى البلد

فى احتفالية رائعة بقاعة الاجتماعات الكبرى بنادى الشيخ زايد تم تكريم الدكتورة هنية شحاتة استشارى الأطفال بوحدة طب الأسرة بالإدارة الصحية بالشيخ زايد لبلوغها السن القانونية ولعطائها المستمر وتميزها طوال فترة خدمتها بوزارة الصحة وذلك بحضور كل القيادات والعاملين بالإدارة الصحية بالشيخ زايد والمركز الطبى بالشيخ زايد .

وتم خلال التكريم منحها شهادات شكر وتقدير  على جهودها المتميزة وإنسانيتها ورقيها فى التعامل مع العاملين والمرضى المترددين على الإدارة الصحية بالشيخ زايد .

وذلك بحضور لفيف من القيادات على رأسهم الدكتور سحر فؤاد مدير الإدارة الصحية بالشيخ زايد و محمد مشرف أمين حزب مستقبل وطن بالشيخ زايد وكابتن هشام يكن نجم نادى الزمالك وأحمد عبدالباقى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد والكابتن على بدر مدير عام نادى الشيخ زايد والدكتورة مايسة سمير مدير مستشفى الشيخ زايد المركزى وعدد كبير من العاملين بالإدارة الصحية بالشيخ زايد والمركز الطبى

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