من بائع فول لأقوى ملاكم.. الشاب عمرو صاحب 452 ضربة بالدقيقة الواحدة..شاهد

عشقى فى لعبة الملاكمة منذ الصغر، وحرصى على مشاهدة جميع مباريات الملاكمة على القنوات الرياضية، جعلونى أعشق الملاكمة، وتمنيت أن أكون بطلا من أبطال العالم لتمثيل مصر دوليا .

بهذه الكلمات بدأ الشاب عمرو عشرى سعد ( 30 عاما ) ، كلماته لصدى البلد ، أضاف أننى من قرية بهيت الحجر مركز سنورس بمحافظة الفيوم .

أضاف عمرو بدأت مشوارى فى التدريب على لعبة الملاكمة منذ أكثر من 10 سنوات ، وحصلت على العديد منن البطولات داخل جمهورية مصر العربية، وأواظب على التدريب لمدة 4 ساعات كل يوما، وصنعت بعض أدوات التدريب داخل منزلى من الأسمنت والحديد، ومكان التدريب هو سطح المنزل الذى أقيم فيه، لأن الإمكانيات محدودة .

أضاف عمرو أننى كنت اعمل فى بيع الفول المدمس، بالقرية التى أقيم بهال، لكنى الان أشتريت دراجة بخارية لأعمل درفيلى لتوصيل الطلبات من المطاعم والصيدليات، حتى أستطييع الصرف على أسرتى .

وطالب عمر من وزير الشباب والرياضة واندية القاهرة الكبرى مثل الأهلي والزمالك وطلائع الجيش أن يقوموا بالسماح له بالانضمام الى احد هذه الأندية والتدريب بها ، لرغبته فى تحقيق بطولات دولية لمصر، حيث أن لديه كافة الإمكانيات التي تؤهله لذلك.