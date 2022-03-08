عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من بائع فول لأقوى ملاكم.. الشاب عمرو صاحب 452 ضربة بالدقيقة الواحدة..شاهد

البطل عمرو عشرى
البطل عمرو عشرى

عشقى فى لعبة الملاكمة منذ الصغر، وحرصى  على مشاهدة جميع مباريات الملاكمة على  القنوات الرياضية، جعلونى أعشق الملاكمة، وتمنيت أن أكون بطلا من أبطال العالم لتمثيل مصر دوليا .

بهذه الكلمات بدأ الشاب عمرو عشرى سعد ( 30 عاما )  ، كلماته لصدى البلد ، أضاف أننى من قرية  بهيت الحجر مركز سنورس  بمحافظة الفيوم .

أضاف عمرو بدأت  مشوارى فى التدريب على لعبة الملاكمة منذ أكثر من 10 سنوات  ، وحصلت على العديد منن البطولات  داخل جمهورية مصر العربية، وأواظب على التدريب  لمدة 4 ساعات كل يوما، وصنعت بعض أدوات التدريب داخل منزلى من الأسمنت والحديد، ومكان التدريب هو سطح المنزل الذى أقيم فيه، لأن الإمكانيات محدودة .

أضاف عمرو أننى كنت اعمل فى بيع الفول المدمس، بالقرية التى أقيم بهال، لكنى الان  أشتريت دراجة بخارية لأعمل درفيلى لتوصيل الطلبات  من المطاعم والصيدليات، حتى أستطييع الصرف على أسرتى .

وطالب عمر من وزير الشباب والرياضة واندية القاهرة الكبرى مثل الأهلي والزمالك وطلائع الجيش أن يقوموا  بالسماح له بالانضمام الى احد هذه الأندية والتدريب بها ، لرغبته فى تحقيق بطولات دولية لمصر، حيث أن لديه كافة الإمكانيات التي تؤهله لذلك.

رفع 15 ألف طن قمامة وإزالة 953 حالة إشغالات متنوعة بالفيوم

محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء خريطة معلوماتية متكاملة للأنشطة والمشروعات

الفيوم تستقبل 40 باحثاً مصريا وأجنبيا في جغرافية الأرياف

ندوات توعية بالمدارس والجمعيات الأهلية بقرية جردو ضمن مبادرة حياه كريمة بالفيوم

عبد الواحد نقيبا للمهندسين بالفيوم

txt

محافظ الفيوم يناقش مع رؤساء المدن ومسئولي القطاعات خطة افتتاح المشروعات الجديدة

IMG20220306180239
IMG20220306180239
لعبة الملاكمة مباريات الملاكمة قرية بهيت الحجر مركز سنورس محافظة الفيوم بيع الفول المدمس وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

ما حكم المنتحر في الإسلام وهل يعد كافرا؟.. دار الإفتاء تجيب

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإعلامي لطلاب جامعة الفيوم

منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يصل إلى الدور النهائي ببطولة الشهيد الرفاعي

مدير مديرية التربية والتعليم تتفقد عددا من مدارس غرب الفيوم

محافظ الفيوم : معالجة التربة من "النمل الأبيض" بكل موقع مرخص بالبناء

في جولة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد تلقي موظفي المركز التكنولوجي لقاح كورونا..صور

رفع 15 ألف طن قمامة وإزالة 953 حالة إشغالات متنوعة بالفيوم

محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء خريطة معلوماتية متكاملة للأنشطة والمشروعات

الفيوم تستقبل 40 باحثاً مصريا وأجنبيا في جغرافية الأرياف

ترشيحاتنا

توجيه السيسي بمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية وتوفير أحدث الخدمات الإلكترونية|أبرز ما تناولته الصحف

اليابان: مستعدون للعمل مع دول مجموعة السبع لـ حظر واردات النفط الروسي

دعاء الاستخارة للزواج وكيفية معرفة الجواب.. اعرف طريقة أدائها

أخبار الفن| محمد جمعة يكشف سر إفيه كله رايح.. تفاصيل التحقيق مع عمر كمال

البرلمان يناقش تعديلات أحكام قانون الهجرة غير الشرعية.. اليوم

وفيات العالم من كورونا تتخطى الـ6 ملايين.. والإصابات تتجاوز الـ447 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ