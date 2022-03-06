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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

50 ألف طن في السنة.. تفاصيل أحدث مصنع لخلط وتعبئة زيوت السيارات بمصر

صدى البلد

أعلنت مجموعة المنار خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الاحد عن افتتاح مصنعها الجديد لخلط وتعبئة زيوت السيارات والمركبات وزيوت التصنيع بطاقة إنتاجية 50 ألف طن في السنة، مع العمل على إطلاق تحت علامتها التجارية " FORMA" من خلال المصنع الجديد، والذي أقيم بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال أحمد نوارة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة المنار: "تفتخر مجموعة المنار بافتتاح مصنعها الجديد لخلط وتعبئة زيوت السيارات في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع والتميز في السوق المصري والإقليمي، والذي يأتي تتويجاً لخبرة وجهود المجموعة لأكثر من 45 عاما بالسوق المصري، وما استطاعت أن تبنية من جسور الثقة لدى العملاء والتجار في أنحاء الجمهورية، التي نسعى إلى استمرارها وزيادتها مع المصنع الجديد الذي سوف يعمل بطاقة إنتاجية 50 ألف طن في السنة لتصنيع وخلط وتعبئة زيوت السيارات والمركبات والزيوت الصناعية مع إطلاق منتجات جديدة لأول مرة من" فورما " مثل زيت التروس وزيوت محركات البنزين وغيرها، حيث كانت منتجات المنار تحت العلامة التجارية فورما تتركز في تصنيع زيوت الفرامل واستطعنا تحقيق أسم كبير في سوق زيت الفرامل وأصبحت المنار علامة رائدة في السوق المصري ومع إطلاق المنتجات الجديدة نستهدف مضاعفة حصتنا السوقية مع العمل على التصدير لدول شمال وشرق أفريقيا". 

وأضاف أحمد نوارة: "إن الشراكة مع شركة  "نانول" السويدية تأتي تأكيداً على حرصنا على تقديم أفضل المنتجات بأعلى جودة وسعر تنافسي، وبموجب هذه الشراكة ستقوم الشركة السويدية بنقل تكنولوجيا تحسين أداء الوقود لمجموعة المنار ومنتجاتها البترولية المختلفة.

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