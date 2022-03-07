في 5 محافظات.. التضامن: مشروع جديد لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية.. فيديو

قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، إن مشروع توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وفي إطار بالشراكة مع وزارة الإسكان وجمعية الأورمان .

وأضاف عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه "الحياة"، إن برتوكول التعاون بين الوزارتين والجمعية يهدف إلى توصيل المياه إلى المنازل المستهدفة والمحرومة في 5 محافظات ضمن محافظات حياة كريمة منها الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وهناك تدخلات أخرى ستتم علي مراحل.

وأوضح عبد الموجود ، أن دور وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن اختيار الأسرة الأولي بالتوصيل في المرحلة الأولي مؤكدا أن التمويل الخاص بالمبادرة يصل إلى 100 مليون جنيه.