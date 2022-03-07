غرامة تصل لـ 4 مليون جنيه.. كيف نواجه موجة الغلاء الحالية؟.. فيديو

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك عناصر تتسبب في ارتفاع الأسعار ومنها ارتفاع الأسعار العالمية ومنها أيضا حبس المنتج "التخزين" وتصل عقوبتها إلى غرامة 2 مليون جنيه بالإضافة إلي سنة سجن وهي الحالة الوحيدة التي يطبق فيها قانون الحبس بالفعل وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة إلي 5 سنين سجن 4 مليون جنية غرامة.

وأضاف أيمن حسام، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الأجهزة الرقابية دائما تقوم بالبحث عن الأشخاص الذين يعملون بحبس السلع.

ووجه رسالة لجميع التجار الذين يستغلون الأزمان والحروب وغيرها في حبس السلع قائلا: “ما تصطدمش بالدولة في النقطة دي ولدينا 4 آلاف مفتش متواجدين على 27 محافظة”.



وأوضح أيمن حسام ، للإبلاغ عن الشكاوي تم تخصيص رقم الخط الساخن " 19588" وواتس أب 01577779999 قائلا " المواطنين يجب عليهم الإبلاغ عن الشكاوي التي يرونها .